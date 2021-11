"C'était terrible !" : Coeur de Pirate opérée, elle ne pouvait plus communiquer avec sa fille

J'utilisais une application qui parlait à ma place

Enceinte, son ventre déjà bien rond, Béatrice Martin, a.k.a Coeur de Pirate, est déjà maman d'une petite Romy, 9 ans, fruit de ses amours avec le tatoueur français Alex Peyrat. Il était, donc, d'autant plus difficile pour elle d'être privée de sa voix. "C'était terrible, se souvient-elle. J'utilisais une application qui parlait à ma place, une fois que j'avais rentré le texte. Et je faisais toutes mes réunions zoom par chat." Heureusement, cette période est révolue. Forte de ses dix nouveaux titres, dont On s'aimera toujours - le clip est sorti en septembre dernier -, la belle Canadienne s'apprête à se lancer dans une tournée. "Je ne suis pas malade, je suis juste enceinte, précise-t-elle. En plus ce sera une tournée très calme, dans des théâtres, donc pas de panique, ça devrait aller."

