Coeur de Pirate maman : elle dévoile une improbable photo à la maternité !

Le 16 janvier, Coeur de Pirate a donné naissance à un petit garçon prénommé Arlo. La chanteuse québécoise âgée de 32 ans a depuis regagné son domicile avec bébé, profitant ainsi de l'aide précieuse de son compagnon Marc Flynn. Sur son compte Instagram, elle continue de dévoiler les coulisses de cette seconde grossesse.

En effet, l'interprète de Comme des enfants a posté un petit diapo dimanche 23 janvier, dans lequel on peut notamment voir deux photos inédites à la maternité, à Montréal. En légende, elle écrit : "Ma date d'accouchement devait être demain mais Arlo est arrivé plus vite que prévu et c'est bien comme ça. Voilà une compilation de mes moments forts comme par exemple cette photo de moi mangeant du McDonald's juste avant de perdre les eaux. Je ne recommande pas de faire ça." Un ton très drôle, habituel chez Coeur de Pirate, alors que l'on peut la voir en blouse d'hôpital sur un lit, une boite de fast food avec des frites posée sur son baby bump et le majeur dressé en l'air face à l'objectif. Un inattendu cliché souvenir qui la fera sans doute beaucoup rire quand elle le reverra plus tard.

Coeur de Pirate, de son vrai nom Beatrice Martin, est une maman sur un petit nuage malgré la fatigue à cause des premières nuits difficiles avec un nouveau-né. La star a aussi confié qu'elle n'arrêtait pas de pleurer ! A la maison, ils sont donc désormais quatre depuis la venue d'Arlo puisque la chanteuse était déjà la maman d'une grande fille prénommée Romy, née en 2012 de son mariage passé avec le tatoueur français Alex Peyrat.