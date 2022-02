"Mon inquiétude..." : Stromae prêt pour son grand retour, il dévoile sa phobie

Stromae est l'un des plus grands artistes de sa génération. A 36 ans, le Belge revient avec un nouvel album, Multitude, dont il a dévoilé un deuxième extrait sur le plateau du 20h d'Anne-Claire Coudray au mois de janvier. C'est sur scène qu'il mettra ce nouveau bébé en valeur et à Bruxelles, là où tout a commencé pour lui.

Ces retrouvailles avec son public, Stromae les appréhende : "Je ne suis pas monté sur scène depuis longtemps, confie-t-il à Télérama. On travaille avec de la robotique, de l'animation 3D comme Pixar ou DreamWorks. C'est un spectacle ambitieux." Le show, toujours à son image, sera en revanche moins volubile et en mouvement que les précédents : "Il y a aura de la mise en scène, de la gestuelle, mais moins de danse pure et dure. J'ai envie d'en profiter davantage et d'être moins sur les rotules à la fin du show. Le précédent était très éprouvant et je n'ai plus le même corps : j'aurais bientôt 37 ans". Stromae se fait confiance mais redoute un détail : "Mon inquiétude reste le trou de mémoire pour les paroles. Chacun ses phobies..."

Il y a sept ans, Stromae a coupé le cordon avec la musique. Officiellement du moins. Frappé par la dépression et les idées noires qu'il évoque dans le titre L'enfer, l'artiste devenu papa a revu ses priorités : "J'ai levé le pied, c'est certain. Je veux me concentrer sur le plaisir maintenant. Je ne m'acharne plus sur le moindre détail que personne ne verra ; cela devenait parfois ridicule. De la même façon, avoir de l'ambition est louable, sauf qu'à vouloir faire toujours plus, on ne surprend plus". Lui a réussi le pari et a eu sa victoire sur la maladie.

"On n'est jamais à l'abri de moments de creux, évidemment. Je suis passé par une période compliquée, du surmenage, clairement. Libéré ? Plutôt soulagé de l'avoir terminé" confesse Stromae. L'interprète de Papaoutai va mieux mais n'est pas épargné par le trac que tous ressentent au moment de dévoiler leur travail : "Un léger stress se profile en ce moment, mais nous ne sommes pas encore tout à fait à la veille de la sortie de l'album. En général, je me mets à penser qu'il est un peu nul, avant de me ressaisir. Même s'il ne marche pas, ce disque me plaît, car il est comme je le voulais. Je peux me regarder dans une glace et être content, c'est le principal". Et c'est Formidable !