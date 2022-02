Stromae revient sur la polémique de sa prestation sur TF1 : "Ça ne mérite pas autant de questionnements"

L'artiste Stromae est enfin sorti du silence au sujet de sa prestation si commentée au 20h de TF1 le 9 janvier dernier. Devant Anne-Claire Coudray et dans ce format pourtant très traditionnel du JT de la Première chaîne, le chanteur Belge de 36 ans avait répondu à une question de la journaliste en interprétant sa chanson L'Enfer.

Pour rappel, ce titre parle de la dépression vécue par le chanteur lorsqu'il a contracté un virus au Rwanda. Ce dernier évoque le sentiment de solitude et les pensées suicidaires qu'il affronte depuis. Le chanteur souhaitait sensibiliser son public au calvaire des troubles dépressifs. Surprenant son monde et provoquant une avalanche de réactions aussi bien positives que négatives, Stromae est revenu pour la première fois sur cet happening pour la radio belge Bel RTL.

Loin d'imaginer le buzz qu'allait engendrer cette performance, l'artiste a plutôt bien pris la nouvelle, "tant mieux" si ça peut faire parler d'un "sujet qui peut être parfois tabou". Néanmoins, désarçonné par les critiques négatives, l'interprète d'Alors on danse, s'est défendu : "Je trouve qu'un artiste qui vient faire la promotion de son album et son nouveau morceau, ça ne mérite pas autant de questionnements. J'aurais été politicien, je peux comprendre. Mais là..." Enfin, ce dernier est revenu sur les coulisses de cette séquence pour le moins étonnante. L'élément qui soulevait le plus de questions était de savoir si la production et la présentatrice étaient complices de l'artiste : "Je ne connaissais pas les questions qu'Anne-Claire Coudray allait poser, sauf celle qui lançait le happening, donc la chanson."

L'Enfer, déjà classé numéro 1 sur toutes les plateformes de streaming en France, est tiré du prochain album de Stromae Multitude, à paraître le 4 mars 2022. Cet album marquera le retour de Stromae 9 ans après le succès international de Racine Carré qui s'était écoulé à 2,5 millions d'exemplaires.