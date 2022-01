Aya Nakamura maman : rare photo de ses deux filles, adorables en plein câlin

Heureuse maman de deux filles,Aya Nakamura a annoncé la naissance de son second enfant le 6 janvier 2022 sur Instagram. Très discrète, la chanteuse de 26 ans a pourtant décidé de dévoiler un précieux cliché de ses deux princesses sur Snapchat le 21 janvier 2022. "Mes filles" écrit-elle simplement en légende de cette photographie où l'on aperçoit sa fille ainée Aïcha (fruit d'une précédente relation) et son deuxième enfant (née de son amour avec le producteur Vladimir Boudnikoff).

Toujours très prudente, l'interprète du titre Djadja a pris soin de dissimuler le visage de ses enfants avec des émoticônes qui couvrent partiellement leurs traits. Sur le cliché partagé par la chanteuse (de son vrai nom Aya Danioko), on découvre également qu'Aïcha est très tendre avec sa petite soeur, chaudement emmitouflée dans un plaid, et caresse doucement son visage avec ses mains. Un moment d'affection immortalisé par Aya Nakamura qu'elle a souhaité partager avec ses nombreux fans sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, la chanteuse - qui a été sacrée Artiste féminine francophone de l'année aux NRJ Music Awards 2020 - avait caché sa seconde grossesse. Elle avait finalement annoncé la naissance surprise de sa fille (dont elle n'a pas encore révélé le prénom) sur Instagram en dévoilant des photographies de son baby bump. "Baby mama 2.0... Dieu merci." avait-elle écrit, comblée de pouvoir devenir à nouveau maman.

En couple avec Vladimir Boudnikoff, elle avait également dévoilé un cliché avec son homme en écrivant : "Mom and dad" (pour maman et papa). Âgé de 33 ans, le compagnon d'Aya Nakamura évolue lui aussi dans le monde de la musique. Il est d'ailleurs le manager de la chanteuse et fait régulièrement la promotion de ses titres sur son compte Instagram. "Pour l'instant, je n'ai pas prévu de me marier ou de faire un bébé... Je ne sais pas si je suis prête", avait expliqué la chanteuse au Parisien en novembre 2020. Visiblement, Vladimir a su la faire changer d'avis.