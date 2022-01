Aya Nakamura maman pour la 2e fois : naissance surprise et première photo de bébé !

Pour rappel, Aya Nakamura est déjà la maman d'une grande fille prénommée Aïcha (4 ans). Désormais, celle-ci va endosser le rôle de grande soeur ! Et bébé n'a qu'à bien se tenir car la chanteuse - de son vrai nom Aya Danioko - l'a admis en interview : elle est exigeante et pas question pour ses enfants de faire des caprices ou de se la couler douce en se la jouant filles de star. "Des fois elle me dit : 'Maman je t'ai vue à la télé.' Je dis 'oui oui.' Je lui explique que maman était au travail mais il faut qu'elle comprenne que c'est pas juste 'maman la star', je ne veux pas qu'elle se repose sur ses lauriers", avait-elle expliqué en évoquant son aînée, dans l'émission 50 inside.

Aya Nakamura reste également secrète sur sa vie amoureuse même si l'on sait qu'elle partage sa vie avec Vladimir Boudnikoff. Celui-ci a d'ailleurs réagi en story Instagram, partageant la même photo de bébé le visage caché mais aussi une photo de lui avec Aya sur laquelle on peut lire "mom and dad" le tout accompagné d'émojis coeurs.

La chanteuse va inévitablement prendre le temps de s'occuper de son bébé avant d'envisager de retourner à la rencontre de son public sur scène. Mais la jeune femme régale tout de même ses fans puisqu'elle a diffusé Bobo, son dernier single.

Toutes nos félicitations à l'heureuse maman pour ce bébé qui vient lui apporter du bonheur en cette nouvelle année qui démarre !