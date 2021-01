Aya Nakamura, maman exigeante : pas de vie d'enfant de star pour sa fille Aïcha

Très pudique sur sa vie de famille, Aya Nakamura a accepté de se confier sur sa fille dans l'émission 50' Inside diffusée sur TF1 le 16 janvier 2021. Après avoir enterré la hache de guerre avec Nikos Aliagas, au sujet de leur brouille vieille de 2 ans, la maman d'Aïcha (4 ans) a affirmé : "On apprend tous les jours. Moi je me dis waouh déjà, qu'est-ce qu'elle grandit vite. Qu'est-ce qu'un enfant ça retient tout. Et je me dis, au final moi quand j'ai eu ma fille, je me suis dit bon bah maintenant j'ai une fille il va falloir que je m'occupe d'elle, que je pense à elle avant moi."

Franche, l'interprète du titre Doudou concède qu'il n'est pas tous les jours facile de jongler entre sa vie professionnelle et sa vie privée : "Des fois il faut prendre sur soi parce que ça demande beaucoup de sacrifices et de temps d'être chanteuse et d'être maman en même temps", a confié la chanteuse de 25 ans, qui a longtemps tenu secret son métier à sa petite fille.

Désormais âgée de 4 ans, Aïcha sait que sa mère est chanteuse et s'amuse de la voir à la télé. "Des fois elle me dit "Maman je t'ai vue à la télé". Je dis "oui oui". Je lui explique que maman était au travail mais il faut qu'elle comprenne que c'est pas juste "maman la star", je ne veux pas qu'elle se repose sur ses lauriers" a ajouté la campagne de Vladimir Boudnikoff.

Interviewée en novembre 2020 par le Parisien, l'artiste s'était déjà confiée sur sa vie de famille en détaillant ses journées de repos avec sa fille. "Je regarde les dessins animés Peppa Pig, l'Âne Trotro au goûter. Elle chante ça tout le temps !"