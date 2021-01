Aya Nakamura et Nikos Aliagas enfin réconciliés, la chanteuse explique sa colère

On l'attendait avec impatience, elle est enfin arrivée ! La réconciliation entre Aya Nakamura et Nikos Aliagas a été filmée par les caméras de TF1 dans l'émission 50' inside le 16 janvier 2021. La chanteuse de 25 ans a pu faire le point avec l'animateur suite à leur brouille très médiatisée suite aux NRJ Music Award en 2018. Lors de la cérémonie, Nikos avait malencontreusement écorché le nom d'artiste de la chanteuse, l'appelant "Yaka Nakamura" une bonne partie de la soirée. Très vexée, Aya avait alors tweeté sa colère en écrivant : "On n'invite pas les gens quand on n'arrive pas à dire son nom correctement ! #DernièreFois".

Invitée à revoir les images de cette fameuse soirée, la compagne de Vladimir Boudnikoff a regardé sa prestation avec timidité, avant de commenter : "C'est ma première télévision où je chante Djadja, j'arrive à peine à bouger..." Souhaitant enterrer la hache de guerre avec l'artiste, Nikos lui tend alors la perche : "C'est là qu'on a fait connaissance sur un malentendu... ?"

Ayant visiblement tiré un trait sur cette dispute, Aya a répondu : "Oui... Mais j'étais vraiment terrorisée... Après ça c'est mon côté impulsif, je peux rien faire contre ça." "En même temps tu as été honnête, tu as dit ce que tu ressentais...", a ajouté l'animateur. "Oui j'étais pas contente voilà, moi j'étais fière d'avoir mélangé Aya et Nakamura... Tu vois je trouve que c'est joli donc, voilà..."