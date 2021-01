Aya Nakamura enterre la hache de guerre avec Nikos : explications franches et joli geste

Mieux vaut ne pas être dans le collimateur d'Aya Nakamura au risque de se faire clouer au pilori sur ses réseaux sociaux où elle est suivie par des millions de fans prêts à la défendre bec et ongles. Le populaire animateur Nikos Aliagas en sait quelque chose, lui qui avait - ô malheur - écorché son nom aux NRJ Music Awards en 2018. Mais tout cela, c'est du passé !

Dans un extrait mis en ligne sur Twitter, on peut découvrir que Nikos a enterré la hache de guerre avec Aya Nakamura qu'il va recevoir dans son émission 50'Inside, samedi 16 janvier 2021 sur TF1. L'animateur lui a fait revoir des moments marquants de sa carrière, dont son fameux premier passage aux NMA... "Ah, c'est là où on a fait connaissance sur un malentendu !", a ainsi plaisanté Nikos. Et l'interprète des tubes Pookie, Doudou ou encore Copines de s'expliquer et de recontextualiser les événements, dévoilant que ce jour là, elle était totalement "terrorisée". Curieux, Nikos a essayé d'en savoir plus sur ce qui avait fait peur à la chanteuse. "Qu'est-ce qui te terrorisait Aya ? Oublie mon lancement où je me suis planté", lui a-t-elle ainsi lâché, admettant sa maladresse.

Visiblement touchée, Aya Nakamura a aussi mis de l'eau dans son vin. "Après, ça c'est mon côté impulsif tu vois... Je ne peux rien faire contre ça. Je n'étais pas contente. Moi je suis fière d'avoir mélangé le Aya et le Nakamura. Je trouve que c'est joli, voilà...", a-t-elle répondu. A l'époque, elle avait mal vécu cette soirée de remise de prix puisque Nikos l'avait renommée Yaka et la chanteuse, Lio, venue remettre un prix, l'avait elle appelée Ava. Elle s'était ainsi fâchée sur Twitter. Par la suite, d'autres avaient mal prononcé ou critiqué son nom de Nagui à Vincent Cassel...