Aya Nakamura vexée par Vincent Cassel à cause de son nom

Après Nikos Aliagas, Lio ou encore Nagui, la chanteuse Aya Nakamura a découvert que son nom de scène avait aussi créé la confusion auprès de... Vincent Cassel. La jeune femme de seulement 24 ans était invitée de l'émission Clique sur Canal+, au côté de l'acteur, le lundi 21 octobre 2019. Son patronyme a été une nouvelle fois un sujet de discussion.

Conviés sur le plateau de l'animateur Mouloud Achour, les deux artistes ont chacun évoqué leurs projets. Alors qu'elle était interrogée sur la place de la culture urbaine un peu boudée par une partie de la presse "depuis trente ans", avec en ligne de fond le fait que certains médias ne comprennent pas son style musical qui fait une grande place à un vocabulaire surtout compris de la jeune génération, Aya Nakamura n'a pas eu le temps de répondre puisque l'acteur de 52 ans a donné son avis. "Est-ce qu'elle n'est vraiment pas comprise par les médias ? Oui, bon, d'accord, elle n'a pas choisi un nom simple non plus...", a-t-il commencé par répondre avant d'être coupé par la chanteuse interloquée qui lui a lâché un "quoi ?!".

Et le mari de la sublime mannequin Tina Kunakey d'essayer de se rattraper en se déclarant fan. "Moi, écoute, je t'écoute depuis le début, j'ai toujours galéré. C'est à cause de Nakamura. Je disais Kanamura tu vois ? Enfin bref, c'est japonais, tu vois. Mais en tout cas, l'important, c'est la musique", a-t-il ajouté. Amusé par cet échange, Mouloud Achour a prévenu l'acteur de Hors Normes (dans les salles le mercredi 23 octobre) de faire attention à lui. Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danioko, a alors rigolé en ajoutant, un brin provocatrice : "Non, pas sur le plateau..." Une fois dans les coulisses, on se demande si la conversation s'est poursuivie entre Vincent Cassel et l'interprète des tubes Pookie, Djadja ou encore La Dot.

Thomas Montet