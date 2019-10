Tina Kunakey sensuelle en lingerie : Vincent Cassel n'en peut plus

Jeudi 17 octobre, Tina Kunakey a tourné un spot publicitaire pour la marque Calzedonia intitulé Room Service. Dirigée par le réalisateur Victor Santiago, la mannequin apparaît particulièrement sensuelle, en lingerie et collants noirs. Sur son compte Instagram, la maman d'Amazonie a dévoilé plusieurs images en noir et blanc tirées du tournage. Posant sur un lit, avalant une grosse cuillerée de pâtes bolo ou sirotant un verre de vin, Tina est séduisante dans toutes les situations.

De merveilleux clichés élégants et sexy qui ont évidemment beaucoup plu aux fans de Tina Kunakey, déjà likés plus de 138 000 fois. Un véritable carton que son mari, l'acteur Vincent Cassel, aurait préféré garder rien que pour lui. "ON SE CAAAAAAAALME", a écrit l'acteur de 52 ans, à côté d'un emoji "fatigué", en section commentaires. Une manière de dire à son épouse d'arrêter les photos (un peu trop) sexy ?

Les amis du mannequin, eux, semblent adorer cette nouvelle publicité. "J'ai mal aux yeux", écrit Adele Exarchopoulos. "Bomba", s'est émerveillé son frère, Zakari Kunakey. "Olalaaaa", s'est exclamée Ludivine Sagnier.