Adèle Exarchopoulos : Craquante en robe Dior à la Mostra de Venise

Comme à Cannes au mois de mai 2019, une pluie de stars s'abat sur Venise ! Elle est provoquée par la 76e édition de la Mostra, qui a commencé mercredi 28 août. Samedi soir, Adèle Exarchopoulos y a fait sa rentrée et a croisé Bella Thorne, sexy et amoureuse...

Samedi 31 août 2019, les projections d'Irréversible - Inversion Intégrale (réédition d'Irréversible, avec Monica Bellucci et Vincent Cassel) et Joker étaient au programme. Adèle Exarchopoulos a assisté à celle du deuxième. Arrivée en Italie le jour même, l'actrice de 25 ans et jeune maman d'Ismaël (2 ans) a enfilé une robe Haute Couture Christian Dior, issue de la collection printemps-été 2019, pour se rendre au Palais du cinéma de Venise.

Des boucles d'oreilles Boucheron accessoirisaient sa superbe tenue du soir.