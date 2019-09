Tina Kunakey, Orelsan... : Défilé à l'Opéra avec un Beatles

Comme New York, Londres et Milan avant elle, la ville de Paris vibre pour sa Fashion Week. Elle s'est poursuivie ce lundi 30 septembre 2019, jour de deuil national, avec de nouveaux défilés au programme. Tina Kunakey et Orelsan se sont montrés matinaux pour assister à celui de Stella McCartney... et croiser son père, le Beatle Paul McCartney !

Stella McCartney a donné le coup d'envoi du neuvième et avant-dernier jour de la Fashion Week parisienne ! Les spectateurs de son défilé avaient rendez-vous à 10 heures à l'Opéra Garnier, dans le 9e arrondissement. Horaire respecté par Tina Kunakey, sublime en robe rouge après un week-end animé. Vue samedi soir à l'anniversaire du top model Cindy Bruna, puis dimanche au défilé L'Oréal Paris, l'épouse de Vincent Cassel et maman de la petite Amazonie a remis le couvert.

Tina a suivi le défilé Stella McCartney du premier rang, au côté de l'actrice Ludivine Sagnier et non loin de sa belle-soeur, Cécile Cassel (Hollysiz). Le rappeur Orelsan, le papa de Stella, Paul McCartney, son épouse Nancy Shevell, Natalia Vodianova et son compagnon Antoine Arnault y étaient également assis.

L'actrice Maisie Williams (Game of Thrones), la fille de Jude Law, Iris, le top model Constance Jablonski, la créatrice de mode Vivienne Westwood et son mari Andreas Kronthaler complétaient la liste de convives.