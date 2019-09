Neymar et Kylian Mbappé : Après le foot, soirée endiablée avec Cindy Bruna

La Fashion Week ne se limite pas aux défilés en journée. Elle se prolonge la nuit, dont les célébrités profitent lors de soirées endiablées. Samedi 28 septembre, les footballeurs Neymar Jr et Kylian Mbappé ont assisté à celle du top model Cindy Bruna.

Cette année encore, Cindy Bruna a profité de la Fashion Week de Paris pour célébrer son anniversaire. La bombe française a eu 25 ans vendredi 27 septembre 2019 et a soufflé ses bougies samedi soir au Lutetia, boulevard Raspail dans le 6e arrondissement. La société Five Eyes Production a organisé l'événement avec Hoda Roche communication auquel se sont rendus les stars du foot Neymar Jr et Kylian Mbappé.

Quelques heures après leur match de championnat face aux Girondins de Bordeaux (victoire de Paris 0 à 1, sur un but de Neymar et une passe décisive de Mbappé), les deux joueurs du PSG ont retrouvé la ferveur des soirées mode parisiennes. Ils ont été rejoints par leur collègue, l'Italien Marco Verratti et sa compagne Jessica Aidi, et se sont mêlés à la foule d'invités venus fêter l'anniversaire de la très belle Cindy Bruna.

Un Gad Elmaleh déchaîné - quelques jours plus tôt il faisait des confidences aux lecteurs du Parisien sur le plagiat, son fils ou son ancienne vie à Monaco -, le supporter du PSG, l'humoriste et comédien Malik Bentalha (récemment condamné à une interdiction de stade) ainsi que son confrère Ary Abittan étaient également de la partie.

Les convives ont eu droit à un sympathique showcase du chanteur Robin Thicke et à une démonstration de danse de Laurent Bourgeois, du duo Les Twins.