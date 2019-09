Gad Elmaleh, la vie à Monaco : souvenir drôle de sa premières fois au palais

Durant près de quatre ans, Gad Elmaleh a été le compagnon de Charlotte Casiraghi, la fille de Caroline de Monaco et de son deuxième époux, l'industriel italien Stefano Casiraghi décédé en 1990. Un statut qui lui a ouvert les portes du palais des princes de Monaco. De sa relation avec Charlotte Casiraghi est né le petit Raphaël aujourd'hui âgé de 5 ans.

Resté en bons termes avec son ex-compagne, Gad Elmaleh n'a aucun mal à se confier sur cette période de sa vie qui a suscité beaucoup de curiosité et en suscite toujours. Comme lorsqu'il a rencontré sept lecteurs du Parisien le 24 septembre 2019, au siège du quotidien situé dans le 15e arrondissement de Paris.

Dans l'édition de ce mercredi 25 septembre, on découvre que le célèbre humoriste de 48 ans a aisément accepté de répondre à la question : "Avoir intégré la famille de Monaco, c'est comment ?" "Avant d'y être, je pensais que ce n'était pas évident, mais en fait, tu es juste avec la famille de la femme que tu aimes", a-t-il confié. Puis l'humour a repris le dessus : "Bien sûr, la première fois que tu vas au palais, tu appelles tes potes. Et quand tu amènes ta mère, tu as peur qu'elle fasse une gaffe (rires), mais, après, tu le digères."

Malgré sa rupture avec la fille de Caroline de Monaco, Gad Elmaleh a "toujours de bons rapports" avec les membres de la famille monégasque. "Cela trimbale plein de fantasmes, mais moi je n'ai pas changé, j'ai été moi-même avec eux, ils sont venus à mes spectacles", a-t-il également partagé. Certes, avoir ses entrées au palais "n'est pas la chose la plus banale", mais pour tout le parcours de Gad est incroyable : "Partir d'une petite rue de Casablanca et atterrir sur le canapé de Jimmy Fallon à New York, franchement, c'est aussi fou que d'aller à Monaco."