Brigitte Macron et Carla Bruni, l'hommage des premières dames à Jacques Chirac

Nombre de personnalités se sont rendues à l'église Saint-Sulpice pour l'hommage solennel à Jacques Chirac, ce 30 septembre 2019. Au lendemain de l'hommage populaire aux Invalides, la classe politique française est venue faire ses adieux à l'ancien président de la République, mort le 26 septembre dernier à l'âge de 86 ans. Malgré l'absence de Bernadette Chirac, qui a tout de même assisté à la messe du matin en la cathédrale Saint-Louis, sa fille Claude et son petit-fils Martin (23 ans) ont pu compter sur la présence des anciens chefs de l'État.

Main dans la main avec son épouse Carla Bruni, Nicolas Sarkozy a été chaleureusement accueilli par des applaudissements lors de son arrivée à Saint-Sulpice. L'ancien président (2007-2012) a ensuite été rejoint par son successeur François Hollande (2012-2017) et ses ex-compagnes, Ségolène Royal et Valérie Trierweiler. Valéry Giscard d'Estaing, 93 ans, et sa femme Anémone ont quant à eux fait une arrivée plus discrète en regagnant directement leurs places au premier rang de l'église. Le Premier ministre Édouard Philippe, les présidents des Assemblées Gérard Larcher et Richard Ferrand, ainsi qu'Anne Hidalgo étaient aussi présents.

Des figures politiques internationales ont également fait le déplacement, telles que Vladimir Poutine et Bill Clinton, le prince Albert de Monaco, l'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani, le prince Edward ou encore Farah Pahlavi, la troisième et dernière épouse de Mohammad Reza Pahlavi, Shah d'Iran.

Lundi matin aux Invalides, une cérémonie familiale privée a été célébrée, notamment par Jean-Yves Riocreux, évêque de Basse-Terre (Guadeloupe), ami du couple Chirac. Elle a été suivie d'honneurs funèbres militaires, en présence d'Emmanuel Macron. Jacques Chirac sera inhumé cet après-midi dans un cadre strictement privé au cimetière du Montparnasse. Selon le souhait de son épouse Bernadette Chirac, il reposera dans le caveau auprès de leur fille aînée Laurence, décédée en 2016.