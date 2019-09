Jacques Chirac : L'anecdote drôle et touchante de son petit-fils Martin

Jacques Chirac a marqué l'histoire de la Ve République, politiquement mais aussi par sa personnalité singulière. Tous les témoignages recueillis par Mouloud Archour pour son documentaire Jacques Chirac, sacré Français, le prouvent.

Alors qu'il aurait dû présenter un nouveau numéro de son émission Clique sur Canal+ le jeudi 26 septembre, l'animateur de 39 ans a préféré rendre hommage à l'ancien président de la République mort à l'âge de 86 ans en diffusant le documentaire qu'il lui a consacré.

Parmi les nombreux témoignages recueillis (ceux de Claude Chirac, la fille cadette de Jacques Chirac, son ami Patrick Sébastien, les journalistes Claire Chazal et Michel Denisot, l'ancien président de la République François Hollande ou encore les anciens ministres Roselyne Bachelot et François Baroin) figure celui de Martin Rey-Chirac, le petit-fils de Jacques Chirac.

À la toute fin du documentaire, le fils de Claude Chirac a raconté cette fois où son grand-père l'a complimenté sur sa tenue, ce qu'il ne faisait jamais. "J'aime beaucoup les fringues, j'achète tout le temps des fringues. J'adore ça, j'aime beaucoup la mode, a-t-il débuté. La dernière fois que j'ai été le voir, il y a quelques semaines, avec un nouveau polo. Normalement, il n'aime pas trop mon style. Mais là, il a flashé sur mon polo. Il m'a dit : 'Waouh, ce T-shirt est incroyable.' Et c'était la première fois qu'il me complimentait sur une fringue que je portais." Son grand-père lui a alors dit qu'il voulait le même et, pour lui faire plaisir, Martin est retourné dans la boutique pour lui en acheter un exemplaire. Une anecdote qui n'a pas manqué de le faire sourire.

Soutien sans faille de son grand-père face à la maladie, Martin-Rey Chirac avait déclaré en décembre dernier, lors de la cérémonie des Prix de la Fondation Chirac : "La maladie ne le vaincra jamais. Elle ne vaincra jamais ni la prestance de son absolue dignité ni son humanité. Je suis fier que le hasard de la vie m'ait fait partager son chemin."