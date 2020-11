Aya Nakamura amoureuse : une question sur son couple la met mal à l'aise

Aya Nakamura cartonne. Son dernier album lui offre le meilleur démarrage pour une artiste française sur Spotify et fait également d'elle la neuvième artiste la plus écoutée au monde (avec 7,29 millions d'auditeurs mensuels), juste devant Nicki Minaj, Sia ou encore Beyoncé. Pour faire un peu de promotion (et rattraper un rendez-vous manqué avec les équipes de Quotidien), l'artiste était sur le plateau deM6, le dimanche 15 novembre 2020.

Questionnée sur les paroles de sa chanson Biff - qui traduisent son indépendance financière -, Aya Nakamura explique les avoir entièrement écrites. "Dans cette musique, je parle à un mec et je lui dis que s'il n'a pas les épaules pour être avec moi, ça ne va pas être possible. Je pars du principe où dès qu'on a un certain style de vie, il faut que celle de monsieur soit adaptée aussi", confie la chanteuse de 25 ans à Nathalie Renoux dans le 19h45.

La présentatrice n'hésite d'ailleurs pas à l'interroger sur la présence d'un monsieur qui aurait des épaules adéquates. Un être bien réel puisqu'il s'agit de son producteur, Vladimir Boudnikoff, avec qui elle vient d'officialiser. Sur les réseaux sociaux, elle publie parfois des photos traduisant d'une grande complicité. Gênée par la question de Nathalie Renoux, Aya Nakamura préfère ne pas répondre. "Ah ouais d'accord, je sais pas, peut-être", lâche-t-elle, mystérieuse.

Cet entretien a été l'occasion pour Aya Nakamura d'évoquer ce qu'il s'est passé dans la soirée de vendredi. Alors que Yann Barthès l'accusait d'avoir eu "la flemme" de venir enregistrer l'émission, la chanteuse évoquait un "contre-temps". En réalité, elle fêtait la sortie de son album en compagnie d'une dizaine de personnes non masquées pour la plupart. "C'est vrai que j'ai pas été vigilante, sur ce coup-là, mais j'étais tellement contente de fêter la sortie de mon album. La prochaine fois je ferai plus attention et tout le monde mettra des masques. Il faut se protéger, c'est très important", a-t-elle justifié, gênée.