Sia fatiguée : bientôt la retraite... pour profiter de sa vie de grand-mère !

Chanteur, acteur, mannequin, présentateur télé... Les métiers du show-business échappent au concept de retraite. Sia est pourtant bien décidée à en profiter. Exténuée, elle a révélé avoir l'intention d'arrêter la musique.

C'est à Variety que Sia a fait part de son surprenant projet ! La chanteuse masquée par ses perruques s'est entretenue avec le magazine dans le cadre d'une série d'interviews avec des personnalités féminines, intitulée Variety Power Of Women. Sia a parlé de son film, Music (avec Juliette Lewis, Kate Hudson et Maddie Ziegler), qu'elle a réalisé et co-écrit. Le long métrage terminé, elle souhaite désormais partir à la retraite.

"Je vais sortir ce film et je crois que je vais prendre ma retraite, parce que je suis fatiguée après avoir fait ce film, c'était très exigeant, a-t-elle expliqué à son interlocutrice, Shirley Halperin. Je ne crois pas que je partirais en tournée ou autre, je suis fatiguée. Et je me sens heureuse que ce film soit mon grand final." Sia a tout de même l'intention de continuer à sortir des chansons, mais plus d'album.