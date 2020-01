Sia : Pourquoi la chanteuse camoufle-t-elle son visage avec des perruques ?

Elle a adopté cette petite habitude depuis tant d'années qu'on en oublierait presque les traits de son visage. Et pourtant, à l'époque où Sia a débuté sa carrière, au sein des groupes Crisp ou Zero 7, le public voyait clairement le minois de la chanteuse. Quand tout à coup, en 2014, le mystère s'est épaissi. Sur scène, en concert ou en interview, l'Australienne n'apparaît plus qu'avec une épaisse perruque dont la frange camoufle ses traits. Un besoin d'anonymat, mais pas seulement...

Cet attribut, évidemment, Sia le réserve à toutes ses prestations médiatisées. Dès qu'elle quitte son personnage, elle quitte sa coiffe. Représentée par son mini-moi dansant Maddie Ziegler, elle expliquait que ses accessoires marquaient aussi sa différence. "Pendant une dizaine d'années, j'étais une chanteuse sans grand succès, racontait-elle lors de son passage dans le Carpool Karaoke de James Corden. J'étais alcoolique et droguée, puis je me suis complètement désintoxiquée. J'avais décidé de ne plus être une artiste parce que je commençais à être un peu connue et cela me perturbait. Et là, je me suis demandé : 'Qu'est-ce qu'on ne trouve pas dans la musique pop ? Eh bien c'est le mystère."

Ses rares apparitions à visage découvert

Ce qui l'a poussée à changer ? Un jour, dans un restaurant, un fan les a interrompus pour lui demander un selfie au moment même où l'un de ses amis lui annonçait qu'il était atteint d'un cancer... Heureusement, l'interprète d'Elastic Heart se promène sans perruque dans la vraie vie et c'est quasiment devenu un jeu, pour son public, de la repérer dans son look naturel. Au mois de novembre 2019, à l'occasion de Thanksgiving, elle se faisait passer pour une certaine "Ci Ci", gagnante du gros lot au loto, pour payer les courses de tout un supermarché Walmart situé à Palm Spring. Si son visage est redevenu secret avec le temps, sa générosité a, elle, été révélée au grand jour.