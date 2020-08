Sia : la chanteuse urine en pleine interview,"Je n'ai aucune honte !"

Une envie pressante, ça se contrôle difficilement ! C'est ce qu'a prouvé Sia à la radio australienne, en pleine interview, le 17 août 2020. Interrogée à sur Nova FM dans l'émission Ash, Kip & Luttsy with Susie O'Neill à propos de ses nouveaux projets musicaux, la chanteuse est tout simplement allée faire un petit pipi alors qu'elle parlait à ses interlocuteurs au téléphone. Et on ne peut pas dire qu'elle a joué la discrétion puisque la chasse d'eau a retenti, tonnante et rugissante, en fond sonore.

Elle refuse de montrer son visage sur scène mais la pudeur n'est pas toujours de rigueur pour Sia. "Oui, vous avez bien entendue, et j'ai bien tiré la chasse, a-t-elle expliqué au présentateur interloqué. Je n'ai aucune honte. Je suis allée aux toilettes. Mais devinez quoi ? Les célébrités sont des gens comme tout le monde." Initialement, l'artiste intervenait sur Nova FM pour évoquer son prochain album, dont le premier extrait Together a déjà été dévoilé au public. Le 20 mai 2020, une vidéo ultra colorée mettant en scène Maddie Ziegler - comme le veut la tradition - et Kate Hudson a été mise en ligne sur Youtube : une séquence issue d'un film intitulé Music dirigé par Sia, pour lequel elle a écrit dix titres originaux.