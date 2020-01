Sia maman : la chanteuse a adopté un petit garçon !

Carnet rose pour Sia qui devient maman pour la première fois à 44 ans. La chanteuse australienne vient d'adopter un petit garçon !

C'est dans le magazine GQ que la superstar a fait cette annonce, brisant ainsi sa règle d'or de conserver un maximum de mystère sur sa vie privée. La chanteuse à perruques n'a toutefois donné aucun détail sur l'âge ou le prénom du nouveau membre de sa famille.

Durant cette interview, elle s'est également confiée sur sa vie sexuelle et sur sa relation avec... Diplo ! "Dans notre relation, on passe la plupart de notre temps à éviter d'avoir des relations sexuelles, car ça ruinerait notre relation professionnelle, car il faut dire qu'il est super hot", dit-elle à propos de l'ex-compagnon de Katy Perry. Sia aurait donc envoyé un message au DJ pour mettre les choses à plat avec lui. "Cette année, je lui ai écrit un SMS et je lui ai dit : 'Écoute, tu es l'une des cinq personnes pour lesquelles j'ai le plus d'attirance sexuelle. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de rester célibataire pour le reste de ma vie et je viens d'adopter un garçon. Je n'ai pas de temps à consacrer à une histoire d'amour. Si tu es intéressé par une relation sans attache, dis-le-moi !" L'histoire ne dit pas ce que Diplo lui a répondu !