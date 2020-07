Sia : Grand-mère à 44 ans, son jeune fils déjà papa !

En mai 2020, la chanteuse Sia dévoilait avoir adopté deux garçons l'année dernière dans la plus grande discrétion. Des jeunes hommes alors âgés de 18 ans au moment de cette adoption tardive. Invitée de l'émission musicale de Zane Lowe sur Apple Music, en juin 2020, la star a ajouté qu'elle était devenue grand-mère.

Au cours de l'émission, Sia est revenue sur sa démarche d'adoption d'enfants déjà grands. "Je suis une putain de grand-mère ! Mon plus jeune fils a eu deux bébés. Sur le moment, on peut dire que je me suis sentie horrifiée. Non, en fait ça va, c'est cool. Ils m'appellent 'Nana'. J'essaye de faire en sorte qu'ils m'appellent 'Lovey' comme Kris Jenner [la mère de Kim Kardashian, NLDR]. Je suis en mode : 'Appelez-moi Lovey'", a raconté la star de 44 ans. Un jeune fils auquel elle paye depuis son adoption un programme de soins médicaux pour traiter ses traumatismes émotionnels liés à son parcours depuis l'enfance.

"Je prie vraiment pour qu'il s'en sorte, car moi, il m'a fallu attendre mes 41 ans, je crois, pour gérer mes traumatismes. Et je ne veux pas qu'il se passe la même chose pour eux [son deuxième fils suit également un programme similaire, NDLR], mais on ne peut pas forcer les gens. Gérer un traumatisme, cela se fait quand vous êtes enfin en sécurité, quand vous êtes prêt, psychologiquement prêt. Alors j'essaye de faire de mon mieux pour eux", a confié Sia.

L'interprète des tubes Chandelier, Elastic Heart, Cheap Thrills ou encore The Greatest, a aussi détaillé pourquoi elle avait adopté deux grands enfants noirs. "En grandissant, ils s'éloignaient du système de foyers d'accueil. Ils ont un toit jusqu'à 21 ans, mais ils avaient déjà 18 ans quand je les ai adoptés. Je suis un peu blasée depuis que j'ai fait des recherches sur le système d'accueil l'an dernier. Ce système nous met en échec. (...) Ils ont vécu dans dix-huit endroits différents en dix-huit ans. Cela fait commencer une vie sur des montagnes russes. Ils me disaient une chose, j'en découvrais une autre. J'imposais toutefois de vraies limites", a-t-elle ajouté.