Aya Nakamura et son homme collés-serrés : son clin d'oeil à son ex Niska intrigue

Il faut aussi dire que la relation qui unissait Aya Nakamura et Niska ne s'est pas terminée sous les meilleures auspices. En mars 2020, elle écrivait dans un Snap où elle posait avec un homme : "La bonne taille. Big up à mes ex les nains d'jardin".

Piqué au vif, Niska (et son mètre soixante-seize) avait répondu : "Y en a qui parle d'ex, c'est même pas réciproque. Ex coup d'un soir ouais". Aya Nakamura avait attaqué l'artiste sur ses enfants : "T'as des filles, tu parles comme ça ? Y en a tu parles vraiment pas d'eux, mais pour des centimètres en moins, ça manque de respect. Chakal tu te sens nain." Blessé, Niska avait répondu avec bassesse : "Apaise ton coeur, t'es un gars bien Aya. Gros bisous."

Depuis, Aya Nakamura semble être installée dans une relation bien plus saine. "Je ne calcule pas tous les mecs qui ont la rage, d'autant que cela fait longtemps qu'on est ensemble. Et puis lui aussi, il a la cote, je ne pense pas aux meufs dégoûtées. Je pense juste à nous deux, le reste on s'en fout (...) Pour l'instant, je n'ai pas prévu de me marier ou de faire un bébé... Je ne sais pas si je suis prête", confiait l'artiste dans les colonnes du Parisien, le 11 novembre dernier.