Aya Nakamura en couple avec son producteur, elle officialise !

Aya Nakamura est amoureuse et l'assume ! L'artiste a officialisé sa nouvelle histoire d'amour avec un (ravissant) jeune homme sur les réseaux sociaux le 18 octobre 2020. Sur Snapchat, on découvre la chanteuse de 25 ans exposer pour la première fois le visage de son chéri sur trois selfies. Habillés en peignoir, Aya et son homme semblent particulièrement amoureux et s'enlacent face à l'objectif. Alors, qui est ce beau blond aux yeux bleus ? Il s'agit de Vladimir Boudnikoff qui n'est autre que le producteur d'Aya Nakamura. Les deux tourtereaux ne se connaissent donc pas d'hier...

Mon lossa

Pour occuper leur dimanche, Aya et Vladimir ont apparemment décidé de réaliser des soins cocooning. Ainsi, chacun apparaît avec un masque de beauté sur le visage ne laissant apparaître que les yeux et la bouche. Un bon moyen pour rester, malgré tout, incognito ? Pas si sûr... En légende de l'un de ses clichés, l'interprète des titres Doudou, 40% et Jolie nana révèle même le tendre surnom dont est affublé son homme : "Mon lossa". Visiblement in love de son homme, elle ajoute même quelques émojis en forme de coeur sur les photographies.

Maman d'une petite Aïcha (4 ans), l'artiste semble ainsi avoir définitivement tourné la page de son ex Niska avec qui elle avait entretenu une relation très compliquée en 2019. En pleine promotion de son prochain album Aya (qui sortira le 13 novembre 2020) la belle brune passe du bon temps avec son nouvel amoureux, qui semble ravi d'être l'objet de toutes ses petites attentions...