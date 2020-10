Aya Nakamura : Images rarissimes de sa fille Aïcha, son "amour pur"

Alerte ! Aya Nakamura sort un nouvel album, qui s'avère déjà bien plus personnel que le précédent, Nakamura, qui avait fait d'elle l'artiste féminine (de loin) la plus écoutée du monde. L'artiste de 25 ans a dévoilé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux, le jeudi 15 octobre 2020, en publiant une courte vidéo. On la voit d'emblée, au lit, au naturel, jouant avec sa fille Aïcha (4 ans).

On la voit ensuite aider la petite à faire du coloriage, l'emmener en balade en forêt, puis jouer dans un parc pour enfants. "Pour moi, ma fille, c'est un amour pur. C'est important, la famille, pour moi. C'est la base", alors qu'on la voit pendant un repas au côté de ses proches, parmi lesquels on devine notamment ses soeurs et sa mère. "C'est important d'avoir ce noyau dur, d'avoir son cercle perso, de pouvoir être soi même", poursuit Aya Nakamura dans cette sorte de bande-annonce. Très discrète sur sa vie privée, la chanteuse n'a pas pour habitude de dévoiler les siens comme ça, encore moins sa fille Aïcha, qu'elle ne montre quasiment jamais.

"Nakamura, c'est plus le côté business, tu vois. Donc y a des trucs où je vais être dure, alors que Aya, dans la vraie vie, elle est un peu cool, un peu trop cool même", ajoute-t-elle, avant de préciser que l'album Aya sortira le 13 novembre 2020. On imagine déjà qu'elle a pu dédier un de ses titres à sa petite Aïcha, qu'elle tient tant à protéger.

Dans une interview à Society, Aya Nakamura expliquait que sa fille ne connaissait pas son métier. "Non, pour l'instant, elle est trop jeune, elle a 3 ans. Et j'ai pas envie qu'elle le sache. On verra, en fait. Tout est dans l'éducation. Ce que j'essaie de lui apprendre, c'est la valeur des choses. J'essaie de faire en sorte qu'elle grandisse comme une petite fille normale. Et quand elle comprendra, elle comprendra", confiait-elle.