Aya Nakamura explose tout, Angèle s'incline devant "une queen"

Aya Nakamura aurait pu être un effet mode, une star éphémère. Mais son destin semble en avoir décidé autrement ! La populaire chanteuse de 25 ans, à qui l'on doit l'énorme tube Pookie, connaît un succès qui dépasse largement les frontières de l'Hexagone ; sa musique est notamment remontée aux oreilles de Madonna et du chanteur Maluma. Elle vient de franchir une barre symbolique et a reçu pour cela de chaleureuses félicitations.

Sur Instagram, où elle compte pas moins de 2,5 millions de fans, Aya Nakamura a posté une vidéo dévoilant qu'elle a atteint la barre du million d'albums vendus à travers le monde ! Une vidéo qui ne fait pas vraiment dans la dentelle où l'on voit notamment un énorme diamant - symbole de la certification qu'elle a obtenue en France - explosé pour laisser place à un compteur qui s'affole pendant que défilent les noms des pays où sa musique fait aussi les belles heures des radios et plateformes d'écoute. "Mais queeeeeeeen aya !!!!!!", a écrit dans les commentaires sa consoeur, la chanteuse Angèle. "Et puis c'est tout !!!", a de son côté réagi l'animateur Camille Combal qui a accompagné son message de couronnes. Bilal Hassani, Ms Banks ou encore Pheno ont aussi posté des messages de félicitations.

Aya Nakamura, dont le nom devrait désormais être bien prononcé par tout le monde au vu de son succès et être mieux reçue dans les médias, a enchaîné les tubes depuis la sortie de son deuxième album en 2018 : Djadja, Copines, La Dot, Pookie (253 millions de vues pour le clip sur YouTube) ou encore Soldat, 40%... La chanteuse originaire de Bamako au Mali, qui continue de préserver sa fille et la tient le plus possible écartée du show business, sort ce vendredi 9 octobre un nouveau single intitulé Doudou. Un nouveau tube en puissance après Jolie Nana, paru en juillet dernier.