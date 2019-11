Aya Nakumara : Félicitée par Madonna, elle clashe violemment Matthieu Delormeau

La vengeance d'Aya Nakamura est en marche... et plus rien ne semble l'arrêter ! Blessée par Nikos Aliagas qui n'arrivait pas à prononcer correctement son nom lors des NRJ Music Awards en 2018, la chanteuse avait ensuite été insultée par le chroniqueur Matthieu Delormeau sur TPMP. L'animateur de 45 ans ne comprenait pas pourquoi Aya avait demandé des excuses à Nikos qui avait écorché son nom à l'antenne. Il expliquait : "Il n'a pas écorché le nom d'Elton John non plus ! (...) Elle est vexée parce qu'elle n'a pas gagné de prix. Nikos s'est trompé sur son nom, ça peut arriver à tout le monde, il s'est excusé en direct à l'antenne et platement. Faut pas exagérer (...) Pour qui elle se prend ? Il y a des artistes qui ont fait un single et qu'on n'a jamais revus. Qu'elle attende de faire une carrière."