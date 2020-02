Aya Nakamura tacle C à vous : Anne-Elisabeth Lemoine parle d'un "malentendu"

En sortant son premier album, Aya Nakamura est devenue un véritable phénomène à travers toute la France. Grâce à des titres comme Pookie, Djadja ou encore Copines, la jeune chanteuse s'est vue solliciter de toute part. En mai 2019, elle se retrouvait donc tout naturellement sur le plateau de C à Vous (France 5). Si jusque là tout vas bien, Aya Nakamura n'aurait que très peu apprécié se rendez-vous. Lors d'un entretien pour Society, elle assurait qu'il s'agissait là de "l'interview la plus malaisante de (sa) vie" : "Je voulais me barrer, mais d'une force. C'était horrible." La faute selon elle à une mauvaise préparation en amont de la part des journalistes mais surtout de l'attitude de l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine.

Près de dix mois plus tard, la principale intéressée semble enfin avoir eu vent des regrets d'Aya Nakamura. Pour TV Mag, elle s'explique. "Je ne connaissais pas Aya Nakamura, contrairement à mon équipe, et j'avais préparé l'interview exactement comme si je recevais Etienne Daho", se défend la digne remplaçante d'Anne-Sophie Lapix. Au passage, elle réfute toute accusation de condescendance et invite Aya Nakamura à se représenter dans son émission : "Il faudrait qu'elle revienne en discuter en plateau. Il y a eu un malentendu."

Les passages dans les médias semblent toujours compliqués pour l'artiste de 24 ans. Déjà aux NRJ Music Awards 2018, elle avait très mal vécu la bourde de Nikos Aliagas, lequel avait écorché son nom en l'appelant "Yaya Nakamura". "Franchement, ils m'ont brisé le coeur. C'est comme si tu t'appelles Hugo et qu'on t'appelle Jean-Claude. Pour moi, les NRJ Music Awards, c'était hyper important. En plus c'est TF1. En plus, mon prénom, il est simple. Il aurait pu juste m'appeler Aya", se désolait-elle dans les pages de Society. A ce rythme-là, pas sûr qu'on l'invite encore sur les plateaux...