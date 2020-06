Maluma, un son de l'été ? Son remix étonnant de "Djadja" d'Aya Nakamura

Un an après sa collaboration avec Maître Gims, Maluma nous prouve qu'il adoooore la France. Au lieu de répéter le mot "baguette" avec un accent à couper au couteau, l'artiste colombien s'est allié à Aya Nakamura pour faire un remix osé de Djadja. Vendredi 29 mai 2020, il a dévoilé dans une courte vidéo qu'il travaillait sur ce titre.

On voyait Maluma dans les toilettes en train de faire ses besoins quand les premières notes du titre ont résonné dans sa luxueuse salle de bain. Il se met alors à chanter, faisant fi des règles basiques d'hygiène, oubliant de se laver les mains et de tirer la chasse d'eau. Plusieurs internautes lui ont alors fait remarquer qu'il était un peu cradingue. "Bah alors, on se lave pas les mains ?", "Donc le mec se lave pas les mains et il les fout dans sa bouche","Maluma fait le beau gosse, mais il ne se lave pas les mains après avoir fait ses besoins", peut-on lire dans les commentaires de sa vidéo.

Il faudrait comprendre que le remix de Djadja était tellement chaud et puissant que Maluma a omis le passage obligé par le lavabo. "Je n'ai pas eu le temps de me laver les mains", a-t-il écrit. En légende de sa publication, l'artiste de 26 ans indique que la sortie de son Djadja remix est pour "bientôt". On s'attend donc à avoir Djadja dans la tête un été de plus, cette fois en espagnol.

Il faut dire que Djadja a grandement inspiré d'autres artistes, qui ont livré leur propre version, de Bilal Hassani à Clara Luciani en passant même par Madonna. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le titre est remixé. La rappeuse Loredana Zefi avait sorti une version longue où elle ajoutait un couplet en allemand, en 2018. Celle-ci avait été écoutée plus de 12 millions de fois sur Spotify.