Aya Nakamura laisse sa fille Aïcha la maquiller : elle dévoile le résultat

Depuis toujours, Aya Nakamura essaie de préserver sa fille de l'attention médiatique qu'elle peut recevoir. Sur le plateau de C à vous en mai 2019, elle expliquait que la petite Aïcha ne savait pas que sa mère était une chanteuse à succès. "Je ne lui dis rien du tout. J'essaie de la préserver parce que c'est une petite fille comme toutes les petites filles. Je pense que c'est important pour elle d'être une petite fille et pas la fille d'Aya Nakamura. (...) Elle doit me regarder, là tout de suite, mais elle se demande ce que je fais à la télé", avait-elle confié.

Plutôt que faire écouter ses tubes à sa fille, Aya Nakamura se focalise à "enseigner l'essentiel pour survivre" à sa fille. "À l'école, on ne t'apprend pas qui est qui en politique. Je veux apprendre à ma fille qui est la dame à la télé, pourquoi elle parle, pourquoi y a une guerre là-bas, pourquoi y a des gilets jaunes ici", avait-elle précisé, dans un portrait à Libération.

De tous les grands artistes français, de PNL à Booba en passant par Johnny Hallyday et Mylène Farmer, c'est Aya Nakamura qui est la plus écoutée dans le monde. L'interprète de l'inoubliable Djadja cumule plus de 12 millions d'auditeurs par mois. C'est plus que Quavo (9 millions), Jul (3,5 millions) ou encore Taylor The Creator (11 millions).