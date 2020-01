Aya Nakamura célibataire ? Indices sur sa vie privée sur Instagram...

Plus efficaces que des enquêteurs du FBI, les fans d'Aya Nakamura sont décidés à en savoir plus sur sa vie privée. Est-elle en couple ? Si oui, avec qui ? Comment fait-elle pour faire un tube à chaque morceau ? Autant de questions restées sans réponse. Mais l'artiste française laisse quelques indices au compte-gouttes, notamment sur Instagram, où elle a publié une story qui a intrigué plus d'un fan.

Le 29 janvier 2020, Aya Nakamura a partagé un mème reprenant les paroles de son titre 40%, avec le sondage suivant : "La Saint-Valentin tu vas la passer avec bae ou bien t'es trop ka-ris-ma-ti-keuh ?" La chanteuse a fait son choix et blague en s'estimant "trop charismatique". "C'est ça, le problème", écrit-elle. Une réponse qui pourrait faire croire que l'artiste est actuellement célibataire. Nos confrères de Voici font également état d'un commentaire d'un internaute, qui semble avoir été supprimé depuis. "Tu sors avec qui en ce moment ?", ce à quoi Aya aurait répondu "Personne".