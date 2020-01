Aya Nakamura à l'affiche de Coachella : "Je ne suis jamais allée en Amérique"

Son nom figure en petit sur la programmation de Coachella 2020 mais il est bien là. Aya Nakamura se produira au célèbre festival californien les mêmes jours que le rappeur Travis Scott, tête d'affiche des samedis 11 et 18 avril. A peine les billets ont-ils été mis en vente pour le premier week-end qu'ils ont tous été vendus. L'engouement Coachella est toujours là. De quoi faire monter un peu la pression du côté d'Aya Nakamura.

Dans l'édition du samedi 4 janvier 2020 du Parisien, la chanteuse de 24 ans évoque sa participation à Coachella, et elle n'en revient toujours pas. "Cela m'a étonnée qu'ils nous contactent, il y a quelques semaines, avoue l'interprète de Pookie. Ma famille est encore plus excitée que moi, mon équipe aussi." Malgré son incroyable succès, la jeune femme originaire d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) fait une révélation pour le moins surprenante : "Je ne suis jamais allée à Coachella, je ne suis d'ailleurs jamais allée en Amérique. Alors je suis impatiente et j'appréhende un peu." Parce qu'Aya Nakamura a bien conscience que l'enjeu est énorme et que sa présence à Coachella pourrait lui ouvrir de très grandes portes. "C'est un des plus gros festivals du monde, avec des stars comme Beyoncé , Rihanna, Cardi B, il va falloir assurer, venir avec un gros show, parce que cela peut déclencher d'autres propositions à l'étranger", confie-t-elle au Parisien.

Cette invitation à se produire à Coachella est sans aucun doute liée à l'engouement de certaines stars américaines pour ses morceaux, à l'instar de Madonna qui a récemment publié une nouvelle vidéo avec le son de Djadja pour souhaiter la bonne année. "Ce coup de pub, c'est kiffant, commente Aya Nakamura. Franchement, je suis hyper étonnée. Qu'elle écoute ce son en famille, avec ses enfants, ça fait plaisir". "Quand je vois des stars internationale comme Madonna ou Rihanna chanter ou danser sur ma chanson et d'autres en français, je me dis que la musique n'a vraiment pas de frontières", se félicite-t-elle.

Rendez-vous donc en avril prochain pour découvrir les prestations maintenant très attendues d'Aya Nakamura à Coachella.