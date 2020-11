Aya Nakamura plante Yann Barthès pour faire la fête... et s'agace d'être pointée du doigt

Un vent glacial soufflait sur le plateau de l'émission Quotidien, sur TMC, le vendredi 13 novembre 2020. Une journée de malchance pour Yann Barthès et son équipe, excités comme des puces à l'idée de recevoir Aya Nakamura pour discuter de son nouvel album Aya le jour de sa sortie. Hélas, au moment de lancer l'émission, le présentateur s'est retrouvé bien dépourvu face à l'absence cruelle de son invitée. Et on peut dire que la chanteuse et jeune maman de 25 ans n'a pas appréciée d'être épinglée de la sorte par la chaîne, qui a ouvertement dénoncé sa prétendue "fatigue". "Ni flemme ni plan, a-t-elle rectifiée sur son compte Twitter. J'avais prévenue depuis 13h pourtant. Les contretemps ça arrive."

Le délai était sans doute trop court pour remplacer la présence d'Aya Nakamura et préparer un sujet complet avant le début de l'émission Quotidien, diffusée à partir de 18h25. D'ailleurs, l'artiste était la seule à laisser un trou béant sur la scène du programme. "Elle nous a planté, a expliqué Yann Barthès légèrement agacé. Aya Nakamura nous a planté. Il n'y a pas 24h non, il y a une heure, ou une demi-heure. Bon, elle ne nous a pas appelé pour nous le dire non plus, en même temps. Ils ont répété ici avec sa team. Ils avaient mis un damier sur la scène. Les danseurs s'étaient déplacés, tout le monde s'était déplacé. L'équipe technique. Nous aussi. On avait tout préparé. On avait aimé l'album. Tout le monde s'était déplacé... sauf une."