Aya Nakamura maman pour la 2e fois : qui est son compagnon Vladimir Boudnikoff ?

"Baby mama 2.0... Dieu merci." Ces par ces quelques mots, et des photos d'elle enceinte ainsi que de son bébé, que la chanteuse Aya Nakamura a dévoilé à la surprise générale qu'elle est de nouveau maman. Une joie qu'elle partage avec le père de son enfant, Vladimir Boudnikoff.

En effet, sur son compte Instagram ce dernier a partagé deux photos dans sa story : une de leur petite fille avec le visage recouvert d'un émoji pour cacher l'identité du nouveau-né puis une photo de lui posant avec sa compagne Aya Nakamura. Photo sur laquelle est écrit "Mom and dad" (pour maman et papa) et qu'il a commenté de petits émojis coeur. Le chéri de la star est sur un petit nuage avec la naissance de cette fille au prénom pour l'heure tenu secret. Le discret couple va avoir du pain sur la planche à la maison puisque l'on savait que l'interprète des tubes Copines, Djadja ou encore Pookie était aussi la maman d'une grande fille prénommée Aïcha (4 ans).

Vladimir Boudnikoff, âgé de 33 ans, évolue lui aussi dans le monde de la musique et multiplie les casquettes professionnelles : producteur, éditeur, réalisateur... Il travaille pour Vova Records Label qui ne tarit pas d'éloges sur son talent artistique. "Dès l'âge de 18 ans, Vladimir fait ses premières armes de réalisateur aux cotés de Mars Vlavo (Time Bomb) sur des clips d'artistes indépendants, puis achève son cursus de formation de réalisateur/chef opérateur. Remarqués pour leur atmosphère filmographique et la qualité de leur photographie, ces productions ont régulièrement rencontré le succès sur les plateformes vidéos du net et bénéficié de diffusions sur des chaînes musicales françaises et étrangères", peut-on lire sur la fiche qui lui est réservée sur le site.

Ce jeune homme grand adepte de motos a notamment collaboré avec Aya mais aussi avec Oboy ou encore Julian Klay... Nul doute qu'avec l'arrivée de bébé, il va devoir ralentir le rythme pour aider sa chérie avec les couches, le bain et les biberons.