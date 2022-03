Sydney Sweeney : la star d'Euphoria est-elle fiancée ? On dirait bien...

La vedette du show d'HBO aux côtés de Zendaya avait confié au Cosmopolitan début février qu'elle ne voulait pas sortir avec une autre star : "Je ne sortirai jamais avec quelqu'un qui est sous les projecteurs. Je ne veux pas rencontrer d'acteurs ou de musiciens ou n'importe quelle personne qui serait dans le divertissement, parce que je veux être totalement normale dans ma relation, et c'est la façon la plus simple. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui me soutiennent sans faire partie de ce monde." Par la même occasion, elle avait confié au magazine être à la "recherche d'un meilleur ami". Elle avait expliqué alors : "J'ai besoin de pouvoir passer littéralement 24h/24 et 7 jours sur 7 avec cette personne et de ne jamais me lasser, de passer mon temps à rire absolument tous les jours." C'est donc doublement chose faite en la personne du restaurateur Jonathan Davino.