Sydney Sweeney (Euphoria) : Pourquoi elle ne "sortira jamais avec quelqu'un du métier"

Contrairement à sa partenaire Zendaya, qui vit une belle romance avec l'acteur Tom Holland, vous ne verrez jamais Sydney Sweeney en couple avec un autre acteur ! A 24 ans, l'interprète de Cassie Howard dans la série star d'HBO est claire : elle ne "sortira jamais avec quelqu'un du métier", comme elle l'a confié au magazine Cosmopolitan, dont elle fait la couverture en ce moment.

Ses raisons, elle y a longtemps réfléchi. "Je ne sortirai jamais avec quelqu'un qui est sous les projecteurs. Je ne veux pas rencontrer d'acteurs ou de musiciens ou n'importe quelle personne qui serait dans le divertissement, parce que je veux être totalement normale dans ma relation, et c'est la façon la plus simple. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui me soutiennent sans faire partie de ce monde".

Une base forte qui lui permet de développer sa carrière naissante. "J'ai des gens qui vont se battre pour moi et me permettre d'être dans la lumière et de briller sans que je me dise à chaque fois : 'Oh non, je brille trop fort, je dois me faire oublier un peu'". Celle qui avait également décroché un rôle dans la mini-série The White Lotus ou dans l'énorme carton The Handmaid's Tale cherche donc un petit ami qui la soutienne sans l'écraser.

"Je recherche un meilleur ami", conclut-elle. "J'ai besoin de pouvoir passer littéralement 24h/24 et 7 jours sur 7 avec cette personne et de ne jamais me lasser, de passer mon temps à rire absolument tous les jours", raconte-t-elle. En attendant de trouver le bon, elle continue une carrière en pleine ascension et s'engage sur différents sujets, notamment sur la différence de traitement entre les femmes et les hommes au cinéma.

Elle avait notamment protesté il y a quelques jours contre les critiques de ses scènes de nu dans la série Euphoria. "Je suis très fière de mon travail dans "Euphoria". J'ai pensé que c'était une excellente performance. Mais personne n'en parle parce que je suis mise à nu. Je joue dans "The White Lotus" et tout d'un coup, les critiques me prêtent de l'attention. Les gens m'aiment. [...] C'est quelque chose qui me dérange depuis un moment", avait-elle expliqué au quotidien britannique The Independant.