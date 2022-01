Tom Holland : Epanoui sexuellement grâce à sa petite taille ? Le chéri de Zendaya semble y croire...

L'acteur Tom Holland est épanoui sexuellement et, selon lui, sa taille n'y est pas pour rien. Le comédien américain âgé de seulement 25 ans, qui cartonne au cinéma avec Spider-Man : No Way Home, a réagi aux moqueries sur le fait qu'il est plus petit que sa compagne, Zendaya.

Tom Holland mesure 1m73 alors que sa chérie fait 5 centimètres de plus. Si de nombreux hommes seraient gênés de cette différence de taille, l'acteur n'en a rien à faire. Il faut dire que la belle actrice vue dans Dune et que l'on retrouve aussi dans la deuxième saison de la série Euphoria, lui apporte joie, bonheur et amour. "Ma mère est plus grande que mon père. Ma mère est plus grande que n'importe qui", confiait Zendaya en promo pour Spider-Man, révélant qu'elle se moque totalement de cette différence avec son amoureux. Tom Holland préfère en rire. "Chaque fille avec qui on a fait des essais pour le rôle était plus grande quoi. Il n'y en a pas une qui était plus petite que je ne le suis. Pour être sincère, je suis assez petit", disait-il de son côté.

Le sujet de sa taille revient régulièrement et Tom Holland a amusé la Toile rapporte The Sun. En effet, l'acteur aurait liké une publication de la page Instagram de The LADbible qui avait posté le résultat d'une enquête du Journal of Sexual Medicine. A côté d'une photo du petit Danny DeVito et du grand Arnold Schwarzenegger, on pouvait lire que "les hommes plus petits ont une vie sexuelle plus active que les hommes grands". On lisait aussi : "L'étude auprès de 531 hommes hétérosexuels a montré que la fréquence des coïts était plus élevée parmi les hommes mesurant moins de 1m75." On comprend que cette donnée a beaucoup plu à Tom...