Zendaya : Nouveau clin d'oeil à son chéri Tom Holland, star de la saga Spider-Man

Les premiers soupçons amoureux à leur sujet ont vu le jour en 2017, année de sortie de Spider-Man : Homecoming. Zendaya et Tom Holland ne les ont confirmés que quatre ans plus tard, à l'aube de la sortie du nouveau film sur l'homme-araignée. Leur relation désormais officielle, les deux acteurs ne cachent plus leur complicité et échangent des mots doux publiquement. Zendaya a encore adressé un nouveau clin d'oeil à son chéri...

Spider-Man : No Way Home sort aux États-Unis ce vendredi 17 décembre 2021. Zendaya se réjouit de cette sortie en salles, après avoir enchaîné les voyages, les interviews et les avant-premières. Elle a félicité son partenaire à l'écran (et petit-ami dans la vraie vie) Tom Holland, interprète du super-héros Spider-Man, en postant deux photos de lui sur Instagram.

"Mon Spider-Man, je suis très fière de toi, il y a des choses qui ne changent pas", écrit @zendaya en légende de sa publication, dont la deuxième image montre un Tom Holland enfant, déguisé en Spider-Man. Plusieurs milliers d'internautes ont réagi en commentaire, à l'image de l'actrice Marisa Tomei (qui joue dans Spider-Man : No Way Home), de la mère de Beyoncé, Tina Lawson, ou encore de Pierpaolo Piccioli, directeur artistique de la maison Valentino, dont Zendaya est l'ambassadrice.