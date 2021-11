Zendaya, apparition surprise au Ballon d'or : divine en dos nu aux côtés de Tom Holland

C'était censé être une soirée consacrée au football et à ses meilleurs artisans, mais une star du cinéma leur a volé la vedette ! Hier soir au théâtre du Châtelet s'est tenue la cérémonie du Ballon d'or, qui a récompensé pour la 7ème fois Lionel Messi. Le génial argentin a devancé son coéquipier à Paris Kylian Mbappé ainsi que son rival de toujours, Cristiano Ronaldo. Ce dernier n'a d'ailleurs pas vraiment apprécié la tournure des évènements... Au milieu de cette pléiade de stars du football, les fans ont également pu voir débarquer Zendaya. La belle américaine de 25 ans est actuellement à Paris pour faire la promotion du dernier Spiderman.

Absolument ravissante sur le tapis rouge, l'actrice que l'on a récemment pu voir dans Dune aux côtés de Timothée Chalamet, a attiré tous les regards. Pour l'occasion, Zendaya avait choisi un look vintage des plus stylés puisqu'elle portait une robe Roberto Cavalli sortie pour la collection automne 2000. Mais pas n'importe quelle robe, puisque si l'avant paraît tout à fait ordinaire, l'arrière est lui très original. Il laisse apparaître un dos nu avec une épine dorsale dorée qui se termine de chaque côté des omoplates par deux têtes de serpent !

Un look vintage qui a fait sensation sur le tapis rouge. Visiblement ravie de sa robe, Zendaya, qui n'était pas vraiment attendue à une soirée de gala sportive, a affiché son plus beau sourire devant les caméras. Ce n'était d'ailleurs peut-être pas uniquement dû à sa robe, puisqu'à ses côtés elle a pu compter sur la présence de son amoureux, Tom Holland. Les deux acteurs, qui ont officialisé récemment leur relation, sont venus séparément. L'Anglais de 25 ans était accompagné par ses deux frères, Sam et Harry. Heureux d'être là, les trois frères ont affiché une belle complicité face aux photographes.