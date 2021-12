Zendaya sublime en robe décolletée et fendue, au bras de son chéri Tom Holland

Les deux amoureux n'étaient pas les uniques invités de marque de la projection. Benedict Cumberbatch et son épouse Sophie Hunter, Jamie Foxx et sa fille Corinne, Jared Leto et Marisa Tomei étaient également de la partie.

Spider-Man : No Way Home sort en salles ce mercredi 15 décembre 2021. Lors d'une apparition dans l'émission The Graham Norton Show, Zendaya et Tom étaient revenus sur une anecdote de tournage : ils ont du s'adapter à leurs quelques centimètres d'écart pour certaines cascades.

"Il y a une cascade en particulier où Spider-Man nous fait passer au-dessus d'un pont et il m'y dépose. À cause de notre différence de taille, nous étions attachés, pour que je puisse être posée avant lui. Mes pieds touchent le sol avant les siens", avait expliqué Zendaya. Tom avait alors ajouté : "C'est moi le super-héros. Je suis sensé avoir l'air cool. Elle se posait, puis je me posais à mon tour et mes pieds se balançaient encore, alors elle m'attrapait."