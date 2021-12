Diaporama Zendaya sublime en robe décolletée et fendue, au bras de son chéri Tom Holland

1 / 25 Zendaya sublime en robe décolletée et fendue, au bras de son chéri Tom Holland

2 / 25 Tom Holland et Zendaya à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres à Los Angeles.

3 / 25 Tom Holland et Zendaya à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

4 / 25 Zendaya, sublime dans une robe Valentino et chaussée de souliers Christian Louboutin, assiste à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

5 / 25 Zendaya assiste à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

6 / 25 Zendaya assiste à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

7 / 25 Zendaya, sublime dans une robe Valentino et chaussée de souliers Christian Louboutin, assiste à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

8 / 25 Tom Holland et Zendaya à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

9 / 25 Tom Holland et Zendaya à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

10 / 25 Tom Holland et Zendaya à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

11 / 25 Tom Holland et Zendaya à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

12 / 25 Sophie Hunter et son mari Benedict Cumberbatch à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

13 / 25 Tom Holland et ses frères Paddy et Sam à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

14 / 25 Zendaya, sublime dans une robe Valentino et chaussée de souliers Christian Louboutin, assiste à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

15 / 25 Zendaya, sublime dans une robe Valentino et chaussée de souliers Christian Louboutin, assiste à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

16 / 25 Zendaya, sublime dans une robe Valentino et chaussée de souliers Christian Louboutin, assiste à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

17 / 25 Zendaya, sublime dans une robe Valentino et chaussée de souliers Christian Louboutin, assiste à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

18 / 25 Tom Holland, vêtu d'un costume Prada et de souliers Christian Louboutin, assiste à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

19 / 25 Jamie Foxx et sa fille Corinne à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

20 / 25 Jared Leto à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

21 / 25 Storm Reid à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

22 / 25 Marisa Tomei à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

23 / 25 Tia Mowry et son fils Cree à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.

24 / 25 J.B. Smoove et son épouse Shahidah Omar à l'avant-première du film "Spider-Man: No Way Home" aux Regency Village and Bruin Theatres. Los Angeles, le 13 décembre 2021.