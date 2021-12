Zendaya et Tom Holland en couple : ils évoquent un aspect surprenant de leur relation

La romance de Zendaya et Tom Holland fascine des millions de fans ! Ils l'écrivent au rythme des avant-premières du nouveau Spider-Man. En voyage à Londres, les deux acteurs ont échangé les gestes affectifs et évoqué un aspect étonnant de leur couple...

Est-ce que la taille compte ? Zendaya et Tom Holland ont répondu à la question sur le plateau du Graham Norton Show. L'actrice est plus grande que son compagnon et partenaire dans le film Spider-Man : No Way Home (en salles en France le mercredi 15 décembre), une différence de quelques centimètres qui a eu un impact sur le tournage.

"Il y a une cascade en particulier où Spider-Man nous fait passer au-dessus d'un pont et il m'y dépose. À cause de notre différence de taille, nous étions attachés, pour que je puisse être posée avant lui. Mes pieds touchent le sol avant les siens", a expliqué Zendaya dans l'émission.

"C'est moi le super-héros. Je suis sensé avoir l'air cool. Elle se posait, puis je me posais à mon tour et mes pieds se balançaient encore, alors elle m'attrapait", a ajouté Tom Holland. L'acteur de 25 ans préfère en rire.