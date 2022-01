Euphoria : 2 stars de la série en couple ? Les comédiens pris en flag !

Après Zendaya (qui sort avec Tom Holland ), une autre star du programme Euphoria serait-elle en couple ?

En tout cas, les suspicions s'intensifient autour du duo Hunter Schafer et Dominic Fike. Alors que rien n'est encore officiel, les deux acteurs ont été vus profitant d'une soirée en tête-tête. En effet, les deux vedettes du show Euphoria ont été aperçues main dans la main à la sortie du restaurant The Nice Guy après avoir assisté à un dîner spectacle ce samedi 16 janvier à West Hollywood. Pour l'occasion Hunter, 23 ans, portait un bomber noir et un sweat à capuche gris sur une robe blanche, alors que, Dominic, 26 ans portait un pull à rayures beiges et noires avec un jean noir et des bottines.

Dominic Fike est le dernier arrivé du casting de la série événement produite par Drake et réalisée par Sam Levinson. Il y incarne Eliott, un personnage bien parti pour bousculer le couple phare de la série Jules et Rue jouées par Hunter Schafer et Zendaya (vue dans au cinéma dans Dune en 2021).

La série qui a permis à Zendaya de remporter un Emmy award de la meilleur actrice dans une série télévisée dramatique en 2020, met en scène une bande d'adolescents confrontés à des problématiques tels que les relations amoureuses, le sexe, la drogue, les réseaux sociaux ou encore la recherche de soi. A la fois couronnée d'un succès critique et commercial, la série est reconnue pour sa peinture de la génération Z et de la jeunesse. Eric Dane , vu dans Grey's anatomy figure également au casting du programme dans le rôle de Cale Jacobs. La série est disponible en France sur OCS.

Avant la série, Hunter Schafer s'est fait remarquer en tant que mannequin, en particulier pour Dior, Maison Margiela et Marc Jacobs. Dominic Fike s'est, quant à lui, largement illustré dans le domaine de la musique puisqu'il a déjà collaboré avec Paul McCartney et Justin Bieber, et a intégré la liste des meilleurs jeunes artistes du magazine référence NME.