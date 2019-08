Eric Dane : Sa vidéo intime avec deux femmes ? "Je ne faisais rien de mal"

"Quand j'y repense, était-ce une erreur ? Absolument pas. Trois adultes consentants, l'un d'entre eux étant ma femme ? Je ne faisais rien de mal", explique Eric Dane à Glamour. Le médecin de la série Grey's Anatomy avait précédemment qualifié la vidéo d'erreur suite à sa mise en ligne frauduleuse. Dix ans plus tard, il revient sur ses propos.

"Je parlais surtout de la consommation de drogue qui apparaissait dans la vidéo, et était-ce aussi une erreur ? Encore une fois, je ne pense pas que j'enfreignais une loi ou corrompais quelqu'un. Nous étions juste trois personnes prenant un bain", poursuit-il. Dans son entretien avec Glamour, le héros de la série Euphoria évoque également sa dépression et ses addictions passées à l'alcool et aux antidouleurs.

Eric Dane et Rebecca Gayheart s'étaient mariés le 29 octobre 2004. Rebecca Gayheart a demandé le divorce en février 2018, mettant fin à leur union qui aura duré 14 ans. Les deux comédiens sont les parents de deux filles, Billie et Georgia, âgées de 9 et 7 ans.