Louise Bourgoin, son "couple inversé" avec son compagnon Tepr : "J'ai beaucoup de chance"

Louise Bourgoin s'est confiée avec franchise sur son rôle de maman et d'actrice très occupée ! La comédienne, qui incarne l'interne Chloé Antovska dans la série Hippocrate, a accordé une interview à Revue, le podcast du magazine Madame Figaro.

Durant l'entretien, la jeune femme, qui a débuté à la télévision et a marqué les esprits en tant que Miss Météo au Grand Journal de Michel Denisot de 2006 à 2008, a notamment parlé de son couple. Le père de ses enfants (Vadim, 5 ans et Etienne, 1 an), s'appelle Tanguy Destable. C'est un musicien français, connu sous le nom de scène Tepr. Ils se sont rencontrés en 2014 et filent discrètement le parfait amour depuis !



Et l'ex de Julien Doré ne tarit pas d'éloges sur son actuel compagnon, sur qui elle peut se reposer pour l'aider dans ses tâches. "J'ai la chance d'avoir un homme qui ne se sent absolument pas émasculé par le fait de rester à la maison, d'être très au foyer. On a une sorte de couple inversé, en tout cas dans ce qu'on attend du masculin et du féminin. J'ai beaucoup de chance, parce que je suis avec quelqu'un de très moderne à ce niveau", explique-t-elle.