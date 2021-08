Julien Doré séparé de Louise Bourgoin : ce qu'il regrette concernant leur relation

En couple de 2007 à 2010 avec Louise Bourgoin, Julien Doré a vécu une idylle de rêve sous les yeux des Français. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin et le couple s'est finalement séparé. Et après leur rupture, l'interprète de Coco Câline n'a pas hésité une seule seconde à montrer une certaine animosité lorsqu'il était interrogé sur son ex. Pour preuve, en 2009, il était l'invité de l'émission Le Grand Buzz sur la radio Hit & Sport. Et lorsque les journalistes lui ont posé une question au sujet de l'ancienne Miss Météo de Canal +, ce dernier s'est rapidement emporté.

"Vous êtes toujours avec votre belle et douce Louise Bourgoin ou cette histoire se termine ?", lui avaient demandé les journalistes. "D'une, je n'ai absolument pas envie de parler de ça, de deux, pas la peine de la jouer sympathique, j'en ai rien à foutre. Soit je raccroche tout de suite, soit on passe à autre chose", avait-il lâché, visiblement très agacé.

Alors qu'ils n'avaient jusqu'alors pas évoqué la raison de leur séparation, Louise Bourgoin, a partagé à Version Femina en 2012 son avis sur la question. À ses yeux, celle qui est aujourd'hui une mère de famille épanouie ne se voyait pas amoureuse de quelqu'un toute sa vie. "Ça n'a jamais duré plus de deux ans chez moi, j'ignore pourquoi. Il faudrait demander aux mecs qui m'ont larguée !", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : "Mais quand je suis amoureuse, je suis comme droguée. Je me sens dépendante, mon corps ne répond plus de moi. Dans ces moments-là, je crois totalement en l'amour."

Et quelques mois plus tard, lors d'une interview accordée au Parisien, Julien Doré - en couple avec la comédienne Marina Hands à l'époque - a également partagé son ressenti sur sa rupture avec Louise Bourgoin. Son seul regret ? La médiatisation trop soudaine de son couple. "Je le regrette, mais ça faisait partie de ma façon hystérique de parler de ma musique après Nouvelle Star, avait-il expliqué, trois mois avant l'émission, je portais du placo sur les chantiers dès 6 heures du matin. Alors même en se protégeant, c'est pas évident de tenir sur ses pieds quand quelque chose comme ça vous arrive." Et de poursuivre : "Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je me sens plus costaud."