"Je vous déteste" : Le fils de Kim Kardashian perturbe son live, malaise en direct !

Après Kate Middleton et le prince Louis, c'était au tour de Kim Kardashian de faire face à la fougue de son enfant. Ce mardi 21 juin, la star américaine a lancé un live Instagram alors qu'elle était assise confortablement à l'arrière d'une voiture dans New-York en compagnie de deux de ses quatre enfants. Tout d'abord, son plus petit, nommé Psalm, a dit bonjour timidement à la caméra... Avant que son grand frère Saint, âgé de 6 ans , ne fasse irruption en interpellant les fans de Kim Kardashian "Salut les bizarres, si vous regardez ça, je vous déteste" a t-il lancé, aussitôt repris par sa mère.

"Hey, arrête ça. Regarde ce que tu lui apprends" s'est-elle agacée, en lui montrant son petit frère. Une tentative d'intimidation qui n'aura rien donné, puisque dans la foulée, Saint a provoqué sa mère en prenant son frère dans ses bras. "C'est un bon garçon" a t-il lancé aux abonnés, tandis que le live de l'actrice tournait toujours. Après plusieurs tentatives, elle est finalement parvenue à calmer Saint, né en 2015 de son union avec le rappeur Kanye West qui a récemment rompu avec le mannequin Chaney Jones.

Des enfants "trop bruyants"

Une joie de courte durée pour la compagne de Pete Davidson car quelques heures plus tard, ses enfants ont continué à se montrer turbulents, alors qu'elle était en train de participer à l'émission The Tonight Show présentée par Jimmy Fallon. "J'entends des enfants" a dans un premier temps lancé le présentateur, alors que ses fils étaient en coulisses. "Les gars, pouvez-vous arrêter ?" est-elle intervenue dans un premier temps, avant d'expliquer aux téléspectateurs, d'un air abusé, que ses enfants sont vraiment "trop bruyants". Son benjamin a été retiré du public, tandis que Saint, qui est récemment tombé sur la sex tape de sa mère, est parvenu à retrouver son calme.

Et oui, Kim Kardashian est donc mieux placée que personne pour le savoir : s'occuper de ses enfants, cela demande beaucoup de temps et de patience. Surtout lorsqu'on a un quotidien aussi chargé que celui de la jolie brune, qui est actuellement à retrouver sur la plateforme Hulu à travers une nouvelle série portée sur sa famille. L'émission a commencé en avril dernier, moins d'un an après que la famille ait décidé de stopper 'L'Incroyable Famille Kardashian", le feuilleton qui avait mis la lumière sur Kim et ses soeurs.