Kanye West célibataire : c'est fini avec Chaney Jones, sosie de Kim Kardashian !

L'annonce est finalement tombée ! Kanye West n'est plus avec le sosie de Kim Kardashian, Chaney Jones. Tandis que les deux tourtereaux se fréquentaient depuis le mois de février, le rappeur a été aperçu aux côtés d'une autre femme, comme le rapporte TMZ.

Elle avait eu le mérite de penser les plaies du divorce de l'interprète de Better Faster Stronger avec Kim Kardashian à défaut de la faire totalement oublier. Après seulement quelques mois, nos confrères de TMZ ont précisé que le couple a choisi de se séparer avec un voyage au Japon. L'initiateur de la rupture n'est pas connu. La nouvelle a pu être confirmée par des témoignages expliquant que Kanye West avait été au cinéma avec une autre femme. La romance n'aura jamais vraiment pris entre Kanye et Chaney. Dès le départ, raillé pour sa ressemblance avec la star de télé-réalité, La star n'aura vécu qu'une idylle de quelques mois avec le rappeur. Leur relation aura également été chahutée par les nombreux pétages de plombs du chanteur en direction de son ex et de son nouveau compagnon, Pete Davidson.

Chaney avait succédé à la belle Julia Fox dans le coeur de Kanye. L'actrice sexy d'Uncunt Gems et le rappeur de Chicago avait en effet affolé la toile en publiant une série de photos toutes plus torrides les unes que les autres. Après quelques semaines d'amour fou, l'actrice, maman d'un enfant avait ensuite pris la mouche et entamé un grand déballage sur son intimité avec Ye. Notamment une anecdote savoureuse sur leur deuxième rencontre. "Après dîner, Ye m'a fait une surprise. Je suis encore sous le choc. Il avait réservé une chambre d'hôtel entièrement remplie de vêtements. Je ne sais pas comment il a fait, ni comment il a mis tout ça en place à temps. Mais j'étais très surprise. Qui fait ça pour un deuxième rencard ?" Une folie bien à l'image de son auteur.