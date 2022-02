Kanye West en "relation libre" avec Julia Fox... Il fréquente aussi le sosie de son ex-femme

Le rappeur Kanye West et l'actrice et mannequin Julia fox sont dans une relation ouverte, comme le révèle Page Six en exclusivité.

Des sources proches du couple, qui se voit depuis le réveillon du nouvel an, déclare que l'ex de Kim Kardashian et sa nouvelle compagne sortaient avec d'autres personnes. "Leur lien transcende les normes traditionnelles parce que ce sont des êtres évolués qui veulent juste que l'autre soit heureux", explique une source proche de Julia Fox, "il n'y a pas de jalousie ou de mauvaises ondes." Une deuxième source avance que Kanye West (44 ans) fréquente ouvertement l'influenceuse et sosie de Kim Kardashian, Chaney Jones avec qui il est sorti à Los Angeles ce lundi 7 février. La jeune femme de 31 ans fréquenterait quant à elle un autre homme sur la cote Est.

Kanye West a organisé une soirée d'écoute pour son prochain album Donda 2 qui comptait comme invités Kendall Jenner et Travis Scott, la petite soeur de Kim Kardashian et son beau-frère (en couple avec son petite soeur Kylie Jenner). Tout cela malgré un divorce de plus en plus amer entre Kanye West et Kim Kardashian. Chaney Jones était également de la partie dans une tenue ultra moulante qui la faisait ressembler à la star de télé-réalité aujourd'hui en couple avec Pete Davidson.

Kanye West vit actuellement une passe compliquée. En effet le créateur de Yeezy a vivement réagi aux différentes accusations qui le visaient. Il avait alors déclaré sur Instagram : "Hier, Kim m'a accusé d'avoir mis sa tête à prix. Alors laissez-moi mettre les choses au clair. J'ai supplié d'aller à la fête de mes filles et j'ai été accusé d'être sous drogues. Puis j'ai joué avec mon fils et j'ai pris mes mangas Akira mais j'ai été accusé de vol. Maintenant, je suis accusé d'avoir mis sa tête à prix. Ces accusations peuvent faire enfermer quelqu'un. On joue comme ça avec la vie des hommes noirs. Leur donner la liberté ou les enfermer. Je ne joue avec la vie de mes enfants noirs désormais."